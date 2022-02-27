شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المحلية بالنواب يحذر من استمرار التعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجينى، أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبرى وأن الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجنة الإدارة المحلية تخرج من رحم بعض الأمور الهامة أولها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والملفات العامة التى يتم مناقشتها، والميزانيات العامة للمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وقيادات المحافظة مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الذى ينظم زيارة ميدانية للمحافظة اليوم.

وأشار إلى أن اللجنة كانت سباقة فى فتح العديد من الملفات والقضايا التى تهم الشارع المصرى، على رأسها ملف تدوير المخلفات، واكتشفت اللجنة من خلال فتحها لهذا الملف أن هناك 52 مصنع لتدوير المخالفات وكانت المفاجأة أنها خارج الخدمة باستثناء مصنعين أحدهما فى الدقهلية وآخر فى القاهرة.

وتابع السجينى: "كما فتحت اللجنة ملف المواقف، وملف التراخيص العامة للمحال واكتشفت أن 90% من المحال غير مرخصة، كما فتحت العديد من الملفات الأخرى وتم التنسيق بشأنها مع الحكومة، وكان منهاج اللجنة فى العمل فى تلك الملفات التنسيق مع الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الأغلبية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونعمل على تقديم الدعم الفنى بما ينعكس على المصلحة العامة".

وأشاد السجينى، بتجربة محافظة بنى سويف فى دمج ومشاركة الشباب وتوليهم المواقع القيادية، وهو ما انعكس على ضخ دماء جديدة فى العمل العام، قائلا: "تجربة بنى سويف نموذج فى هذا الأمر، وهى محافظة شابة سواء المحافظ أو نائبيه ومعاونه شباب".

وثمن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب العرض الذى قدمه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، خلال اللقاء عن إنجازات المحافظة والمشروعات التى نفذت أو جارى ومستهدف تنفيذها، قائلا: هناك أمانة فى العرض من خلال توضيح المحافظ للمشروعات التى قامت بها الحكومة المركزية، والمشروعات الممولة، والمشروعات التى تمت من خلال المحافظة".

وجدد السجينى، تحذيره من استمرار التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، قائلا: "اللجنة تفتح حاليًا هذا الملف وتضعه ضمن الأولويات"، متابعا: هناك عددا من المحافظات يتم التعدى فيها على الأراضى الزراعية والمنظومة فيها مخترقة، وهذا غير مقبول، ولابد من الاستفادة من التغيرات المكانية وإلا كأننا نحرث فى المياه"، مشددا على ضرورة قيام كل مسؤول بدوره والتصدى الحازم والحاسم التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدن ترخيص، مؤكدا فى نفسه على ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتوفير احتياجات الناس فى إطار القانون.

وأشاد السجينى، بتجربة محافظة بنى سويف فى ملف تقنين أوضاع واضعى اليد، موضحا أنه عندما يتم الانتهاء من 2200 عقد تم تحريرها من إجمالى عدد الطلبات المقدمة وهى 3161، وأشاد بموقف المحافظة فى إزالة التعديات والمخالفات من المهد.

وفيما يتعلق بملف حياة كريمة، قال السجينى، إنها ليست مجرد مشروعات فقط تقام فى القرى، ولكن مبادرة تاريخية نشكر عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونطالب فقط بإضافة فى الجزء التنموى مثل عمل وحدة مشروعات صغيرة فى كل قرية أو مركز للصناعات على مستوى المركز طبقا البقعة الجغرافية، كما طالب بإقامة مناطق صناعية فى كل المحافظات لخلق حالة من التنافس.

كما أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بتجربة المشاركة المجتمعية فى مشروعات المياه والصرف الصحى فى محافظة بنى سويف، وطالب بأن تأخذ المحليات حقوقها فى أى بروتوكولات بين وزارتى التنمية المحلية والرى.

واستقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، والذى يزور المحافظة اليوم الأحد لتفقد عدد من المشروعات، بحضور نائبى المحافظ بلال حبش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عاصم سلامة، واللواء جمال مسعود سكرتير عام المحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلمانى فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

ويتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجى بديـــوان عـام المحافظـة، وزيارة الكورنيش السفلى (ممشى بنى سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مـرکـز بنى سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحى بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكارى بحديقة الشلال بمدينة بنى سويف، تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور على منصور، تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعى - وحدة صحية).