رئيس الرقابة المالية يؤكد لـ"الشيوخ" أهمية التكنولوجيا المالية فى دعم قطاع التأمين

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، الاهتمام الكبير من جانب الهيئة لملف التأمين وتعزيز الثقافة التأمينية لدي المواطنين، لاسيما مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذا القطاع، لافتاً إلى التقدم بدراسة مستفيضة في هذا الصدد.

جاء خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وشدد عمران، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد،على أهمية التكنولوجيا المالية في تطبيق مشروع قانون التأمين الموحد مع إقراره، لافتاً إلي أن القانون رقم 5 لسنة 2022 سيضفي انطباع مهم علي التأمين الموحد، لاسيما مع سعي الهيئة والعاملين بزيادة حجم شريحة المتعاملين مع التأمين.

وأشاد عمران، بمستوى المناقشات التي شهدتها قاعة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لافتاً إلى أنها تعطى بٌعدا مهم حول إدراك النواب لأهمية هذا القطاع الحيوي.

وصدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).