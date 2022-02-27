شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوافق على حرمان نائب من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حرمان النائب مصطفى سالمان من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثانى، وذلك بناء على ما انتهت إليه لجنة القيم من ثبوت المخالفة التأديبية، بشانه فىما نسب إليه من تعديه بالسب والضرب على إحدى السيدات وقريب لها.

وعرض المستشار عبد الله الأعصر رئيس لجنة القيم، تقرير اللجنة، قائلا: "بتاريخ 26 يناير 2022 أحال مكتب المجلس إلى لجنة القيم النائب مصطفى سالمان بعد سماع اقواله فيما نسب إليه من تعديه بالسب والضرب على إحدى السيدات وقريب لها مما يمثل خروجا على القيم واجتمعت لجنة القيم، وتم تشكيل لجنة برئاسة النائب محمد يحى عزمى وعضوية النائبين محمد السعيد وخالد ابو الوفا، وذلك للتحقيق فى الوقائع المسندة وتحقيق أوجه دفاعه واقتراح الجزاء المناسب على أن تعرض تقريرها لما تنتهى إليه على لجنة القيم.

وأضاف "الأعصر"، طلبت اللجنة الفرعية تحقيقات النياية العامة محل الواقعة وباشرت التحقيق والاستماع للنائب ومقاطع الفيديو ومحضر الصلح الموقع بين طرفى النزاع.

كما استمعت إلى اقوال النائب المشكو فى حقه، وقدم النائب مذكرة اشار فيها الى انه تم الصلح بين طرفى النزاع واستعرضت اللجنة الطلبات المقدمة من جميع الاطراف وطلب النائب انتهاء الدعوى بالتصالح وانتهت الى ثبوت المخالفة التاديبية واقترحت توقيع جزاء الحرمات لمدة لا تزيد على 10 جلسات ولاتجاوز دور الانعقاد.

وتابع رئيس لجنة القيم قائلا اليوم، اجتمعت لجنة القيم واستعرضت تقرير اللجنة الفرعية واحكام القانون والدستور وانتهت إلى أنه وأن كانت الدعوى انتهت إلا أن المخالفة التاديبية لا ينصرف عنها التصالح وهى الخروج عن السلوك القويم ولما كانت لجنة القيم هى المختصة بالتحقيق فقد ثبت للجنة ارتكاب النائب المخالفة التاديبية وانتهت إلى توقيع جزاء الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثانى.