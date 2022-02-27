شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشتكي روسيا للمحكمة الدولية.. والأمم المتحدة: عدد اللاجئين تجاوز 368 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس أوكرانيا زيلنسكي، أنه تم تقديم دعوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية جراء ما ارتكبه الجيش الروسي من أعمال إبادة جماعية في بلاده.

وأكد زيلنسكي، أن مدينة خاركوف أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات الوطنية الأوكرانية.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أن 64 مدنيًا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقبيل اندلاع الحرب أعربت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفه لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك دونيتسك، وقالت إن خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير، ويجب منع نشوبه بأي ثمن.

وأفادت مديرية حرس الحدود بمقاطعة روستوف، إن أكثر من 4.2 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخلال الساعات القليلة الماضي، ارتفع عدد اللاجئين الذين تدفقوا نحو محطات القطارات المتجهة إلى بولندا والدول المجاورة لأوكرانيا فرارًا من المعارك الدائرة على كل الجبهات 368 ألف لاجئ.