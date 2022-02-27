شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسيا يعلن قرب انتهاء مهلة التفاوض دون حضور الجانب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الوفد الروسي المفاوض الذي وصل بيلاروسيا صباح اليوم، أن أوكرانيا هي من اقترحت إجراء الحوار، مؤكدًا أنه ما زال ينتظر وصول الوفد الأوكراني المفاوض.

وأكد أنه سينتظر الوفد الأوكراني حتى الساعة 3 بتوقيت بيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه باقي أقل من ساعة على انتهاء مهلة الوفد الروسي المفاوض لنظيره الأوكراني.

وأضاف أن أوكرانيا ستتحمل وحدها مسؤولية إراقة المزيد من الدماء، وأعطى نظيره الأوكراني ساعتين للوصول لمقر المفاوضات.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي، أن بيلاروسا لا تصلح مكانًا للتفاوض مع موسكو، مؤكدًا أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها إذا لم نُهاجم من بيلاروسيا.

وأكد أن بلاده ترغب في الحوار مع روسيا في أي مكان لم يظهر العداء ضد أوكرانيا، مقترحًا أن يكون مكان التفاوض مع روسيا في اسطنبول أو وراسو أو بودابست بدلًا من بيلاروسيا.

واتهم القوات الروسية بقصف المنشآت المدنية، مؤكدًا أنها هاجمت كل شيء حتى سيارات الإسعاف.