شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني: عقوبات قاسية على روسيا.. والحرب يجب أن تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المستشار الألماني، أنه تم فرض عقوبات على روسيا لم يسبق لها مثيل، مؤكدًا أن العمليات الروسية في أوكرانيا يجب أن تتوقف.

وأضاف خلال كلمة المستشار الألماني في جلسة لبرلمان بلاده بشأن أوكرانيا، أنه لن يتم السماح للرئيس الروسي بوتين بعودة عقارب الساعة إلى القرن الـ19.

وأوضح أنه لا شيء يبرر هجوم بوتين على كييف، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفًا أنه يجب أن نضع حد لبوتين فالحرب كارثية للجانبين.

وأكد أن بلاده تعمل مع شركائها على عزل المصارف الروسية من خلال عزلها عن نظام “سويفت”، وأن العقوبات يجب أن تطال المسؤولين الروس وليس الشعب الروسي.

وبين أن الصراع بين بوتين والعالم الحر يجب ألا يعيد آلام وتاريخ الماضي، مؤكدًا تعاطف بلاده مع ضحايا الهجمة التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وقال: إنه يجب التأكد من عدم اتساع حرب بوتين إلى دول أوروبية أخرى، مؤكدًا أن التسامح والحرية وحقوق الإنسان ستفرض نفسها في روسيا.

وأشار إلى أن الجيش الألماني يساند حلفاء الناتو في شرق أوروبا، وأنه على بوتين عدم الاستخفاف بتضامن الحلفاء في الناتو، مؤكدًا أنه تم تخصيص 100 مليار يورو للمعدات الدفاعية والميزانية تسمح بذلك، مطالبًا البرلمان بتمرير ميزانية دفاعية بقيمة 100 مليار يورو.