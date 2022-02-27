شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للجودو يفاجئ الرئيس الروسي بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للجودو الأحد “تعليق” الرئاسة الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كسفير للاتحاد، ردا على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس. وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان: “نظرا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد”، بحسب سكاي نيوز. ويمارس بوتين فنون القتال الشرقية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويحمل لقب “ماستر” في رياضة الجودو والسامبو.

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