شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهم الرئيس الأوكراني، روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية خلال هجوم قواته العسكرية على المناطق والمدن في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن القوات الروسية قصفت المنشآت المدنية، مؤكدًا أنها هاجمت كل شيء حتى سيارات الإسعاف.

وأضاف زيلينسكي أن الليلة الماضية كانت أكثر وحشية على بلادنا، وأن القوات الروسية قصفت البنية التحتية في البلاد.

وأشار إلى أن القوات الروسية تخطط لشن هجمات أعنف على المدن الأوكرانية.

وأوضح رئيس أوكرانيا أن بلاده مازالت ترغب في الحوار مع روسيا في أي مكان لم يظهر العداء ضد أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت القوات الوطنية الأوكرانية أن روسيا فقدت نحو 4300 جندي و146 دبابة منذ بدء الغزو.

في الوقت نفسه أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، أن بلادها ستدعم خلال اجتماع مجموعة السبع وضع سقف لصادرات روسيا من النفط.