شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: انتزاع 1358 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2022م، من انتزاع 1,358 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 60 لغمًا مضادًا للأفراد، و1,094 لغمًا مضادًا للدبابات، و194 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة.

ونُزع 123 ذخيرة غير متفجرة و128 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، فيما استطاع فريق "مسام" من نزع 129 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و6 ألغام مضادة للدبابات في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب جرى نزع 519 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية الوادي، و14 لغمًا مضادًا للدبابات، ولغمين مضادين للأفراد و4 عبوات ناسفة في مديرية حريب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و11 لغمًا مضادًا للأفراد بمديرية عين، و246 لغمًا مضادًا للدبابات، و29 لغمًا مضادًا للأفراد، و4 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين بمديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات، و11 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخاء، و42 ذخيرة غير متفجرة، و38 لغمًا مضادًا للدبابات، و16 لغمًا مضادًا للأفراد بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر فبراير إلى 7,898 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن، إلى 322 ألفًا و789 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من خلال المشروع، ومساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.