بريطانيا لروسيا: الانسحاب قبل المفاوضات

27 فبراير , 2022
كييف: قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأحد، إنه لن يتم إجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا وهي تنشر قواتها في أراضي جارتها، مشيرة إلى أن الصراع قد يطول أمده.
وأضافت لسكاي نيوز "إذا كان الروس جادين بشأن التفاوض فعليهم سحب قواتهم من أوكرانيا، لا يمكنهم التفاوض وهم يصوبون سلاحهم لرؤوس الأوكرانيين، لذلك، صراحة، أنا لا أثق فيما يطلقون عليه جهود من أجل التفاوض".
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