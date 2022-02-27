بولندا تعرب عن استعدادها لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أن بلاده مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بسبب أزمة أوكرانيا.



وصرح مورافيسكي لصحف مجموعة فونكه الإعلامية وصحيفة كويست فرانس الفرنسية في تصريحات نشرت "الأحد": "سنستقبل من يحتاجون إلى ذلك".

وأكد مورافيسكي أن بولندا "مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين".

ووفقا للحكومة البولندية، وصل أكثر من 110 آلاف لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس الماضي.

وكانت بولندا قد أغلقت حدودها الشرقية أمام العديد من الأشخاص القادمين من مناطق الأزمات مثل أفغانستان وسوريا والعراق الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني على الحدود البولندية عبر بيلاروس قبل بضعة أشهر.