شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوروبا تتجه لحظر الطيران الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يدرس الاتحاد الأوروبي حظر مرور الطيران المدني الروسي عبر أجوائه ضمن حزمة عقوبات جديدة يتم الإعداد لها.



وتمثل الخطوة تصاعدا حادا في العقوبات التي تستهدف عزل روسيا دوليا، خاصة وأنها جاءت بعد إعلان حرمان موسكو جزئيا من نظام سويفت المالي العالمي.

وبذلك، سيواجه الطيران الروسي منطقة حظر طيران كبيرة في أوروبا، مما يضطر الرحلات المتوجهة غربا إلى القيام بعمليات التفاف كبيرة.

وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريبا.

وكان متحدث باسم وزارة النقل الألمانية قد أعلن أمس السبت أن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث إن "وزير النقل فولكر ويسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية" و"أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك".

وتنضم ألمانيا بذلك إلى بولندا والتشيك وإستونيا وبلغارياو لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا، التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

من جهتها، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية السبت تعليق رحلاتها إلى روسيا وعبرها.

وصرح متحدث باسم لوفتهانزا لوكالة فرانس برس السبت بأن الشركة "لن تستخدم المجال الجوي الروسي للأيام السبعة المقبلة" و"سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا خلال هذه الفترة".

وأضافت الشركة أن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادره قريبا"، مؤكدة أنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وفي وقت متأخر السبت، أعلنت الخطوط الجوية النمساوية في بيان إلغاء رحلاتها إلى روسيا وتجنب الأجواء الروسية لمدة سبعة أيام على الأقل.

كما أعلنت فنلندا أنها ستُغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا في تغريدة نشرها ليل السبت الأحد إن فنلندا التي تتشارك مع روسيا حدودًا يتخطى طولها 1300 كيلومتر، "تستعدّ لإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي".

ولم يحدّد موعد دخول القرار حيّز التنفيذ.

واليوم، أعلنت روسيا الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.