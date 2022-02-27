شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرياضة بـ"النواب" تتفقد 16 هيئة شبابية بمحافظتى قنا وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اليوم الأحد، وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين إلي محافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب، في نطاق المحافظة، في زيارة تستغرق 4 أيام.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تقوم بزيارة لمحافظتي قنا وسوهاج وتستمر لمدة 4 أيام، ستتفقد خلالها عددا من الهيئات الشبابية، والأندية الرياضية بالمحافظتين .

وأوضح ان اللجنة ستبدأ جولتها بتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا ، حيث يشهد اليوم الأول زيارة مركز شباب الكلاحين ، ومركز شباب الأشراف ، ومركز شباب قنا، فضلا عن زيارة الصالة المغطاة بمحافظة قنا ، وعقد لقاء مع شباب المحافظة .

وأشار إلي أن اللجنة ستستهل ثان أيام الزيارة في محافظة قنا بزيارة مركز شباب الجبلاوي وابو مناع ومركز شباب نجع حمادي ومركز شباب هو ومركز شباب العركي .

وأكد أن اللجنة ستتفقد مراكز الشباب بمحافظة سوهاج يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وستلتقي محافظ سوهاج كما ستعقد لقاء مع شباب المحافظة فضلا عن زيارة نادي سوهاج الرياضي وبيت شباب سوهاج فضلا عن مركز شباب المدينة " الساحة الشعبية ونادي الرحلات بحي الكوثر ومركز شباب اخميم.

ويضم وفد لجنة الشباب كل من، الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبد الفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.