شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: إعلان خلو مقعد الراحل محمود الكردوسي فور ورود إخطار الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود الكردوسي، عضو المجلس المعين بالقرار الجمهوري رقم 590 لسنة 2020، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل.

وحددت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث تقضي بأنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

ونعي رئيس المجلس الفقيد، قائلا: يعز علىّ أن أنعـى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وبعد أن أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل..رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد انطلقت الجلسة العامة منذ قليل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وعدد التقرير البرلمانى أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.