شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: "الأقصى راسخ فى قلوبنا انتهى إليه إسراء نبينا ومنه بدأ معراجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن المسجدَّ الأقصى ستظلُ جذورهُ راسخةً فى قلوبِنا وضمائِرِنا، قائلا "فهو جزءٌ لا يتجزأُ من مقدساتِنا الإسلاميةِ .. حيث انتهى إليه إسراء نبينا الصادقِ الأمين (صلى الله عليه والسلم) ... ومنه بدأ معراجه إلى السماواتِ العُلا".

جاء ذلك خلال كلمة، لرئيس مجلس الشيوخ، فى بداية الجلسة العامة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج قائلا "تطيُب لنا الليلَة ذكرى عطرة ترنو إليها دومًا قلوبُنا...ألا وهى ذكرى ليلةِ الإسراءِ والمعراج ... تلك الذكرى التى نستلهِمُ منها ما حَمِلَتهُ من معانٍ ومعجزات ... من حسنِ التوكلِ على الله والأخذِ بالأسبابِ ... وترقبِ الفرجِ فى كل شدة".

وتابع قائلا "اتقدم باسمى وباسمكم بخالصِ التهنئةِ بهذه الذكرى العطرة للرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) ... وللشعبِ المصريّ ... وللأمتين العربيةِ والإسلاميةِ.. داعيًا الله عزَ وجلَّ أن يُعيدَها علينا دومًا بكل الخير والتقدم والازدهار والاستقرار بكل أمن وأمان..وكل عام وانتم بخير".