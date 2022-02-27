شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على روح الكاتب محمود الكردوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دقيقة حداد علي روح الكاتب الصحفي محمود الكردوسى.

وقال رئيس مجلس الشيوخ :" يعز علىّ أن أنعـى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وبعد أن أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل، رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنى أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز".

ورحل عن عالمنا أول مساء أمس الجمعة، الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والذى خاض مؤخرًا فنًا أدبيًا هو فن الرواية، حيث صدرت له عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "ذائقة الموت"، وفيها دخل "الكردوسى" إلى عالم يعرفه جيدًا هو عالم الصعيد، و"الخليج 365" يعيد نشر أجواء من الرواية.

ونعت فى وقت سابق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، المغفور له الصحفى الكبير الأستاذ محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والذى وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الاعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.