بلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية

أعلن رئيس حكومة بلجيكا الأحد أن بلاده ستُغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي، لتحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى. وكتب ألكسندر دي كرو عبر تويتر "قررت بلجيكا أن تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية". وتابع "إن سماءنا الأوروبية مفتوحة. هي مفتوحة للذين يلمون شمل الناس، ليس للذين يهدفون إلى المهاجمة بعنف".



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