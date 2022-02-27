وزيرة الخارجية البريطانية ترجح استمرار أزمة أوكرانيا لسنوات

وقالت تراس لشبكة «سكاي نيوز» «أخشى من أن يكون (النزاع) طويل الأمد (ويستمر) لعدة سنوات». وأضافت أن «روسيا لديها قوات قوية، ونعرف أن الأوكرانيين شجعان، وهم عازمون على الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم ومصممون على القتال».
وذكرت الوزيرة البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الجيش الأوكراني «يواصل مقاومة تقدم الروس» وأن أي «تحولات كبيرة» لم تطرأ خلال الليل.
لكنها حذرت من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم أسلحة أكثر فتكا.
وقالت «يمكن أن يعني ذلك بداية النهاية بالنسبة لبوتين وأخشى من أن يكون عازما على استخدام أكثر الوسائل غير المقبولة في هذه الحرب». لكن على بوتين «أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع بالفعل ما يحدث في أوكرانيا وستكون للأمر عواقب خطيرة تطاله شخصيا».
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