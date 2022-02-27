وزيرة الخارجية البريطانية ترجح استمرار أزمة أوكرانيا لسنوات

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأحد، من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل «لسنوات عدة»، وأن على العالم أن يكون مستعدا لسعي موسكو إلى «استخدام أسلحة أسوأ».

وقالت تراس لشبكة «سكاي نيوز» «أخشى من أن يكون (النزاع) طويل الأمد (ويستمر) لعدة سنوات». وأضافت أن «روسيا لديها قوات قوية، ونعرف أن الأوكرانيين شجعان، وهم عازمون على الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم ومصممون على القتال».

وذكرت الوزيرة البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الجيش الأوكراني «يواصل مقاومة تقدم الروس» وأن أي «تحولات كبيرة» لم تطرأ خلال الليل.

لكنها حذرت من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم أسلحة أكثر فتكا.

وقالت «يمكن أن يعني ذلك بداية النهاية بالنسبة لبوتين وأخشى من أن يكون عازما على استخدام أكثر الوسائل غير المقبولة في هذه الحرب». لكن على بوتين «أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع بالفعل ما يحدث في أوكرانيا وستكون للأمر عواقب خطيرة تطاله شخصيا».