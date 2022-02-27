تعليق الرئاسة الفخرية لبوتين

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، الأحد، «تعليق» الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين منصبه كسفير للاتحاد، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان «نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد».



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