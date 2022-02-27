زيلينسكي يشيد بتشكيل تحالف دولي داعم لأوكرانيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بتشكل «تحالف» من دول تزود أوكرانيا بالمساعدة، في اليوم الرابع من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت «نحن نتلقى أسلحة وأدوية وطعامًا ووقودًا ومالًا. تشكل تحالف دولي قوي لدعم أوكرانيا، تحالف مضاد للحرب».



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