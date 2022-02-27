في اليوم الرابع للمعارك.. ماذا عن أنابيب الغاز الروسي في أوكرانيا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

يستمر الغزو الروسي على أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي، رغم ارتفاع عدد القتلى وتكبد الكثير من الخسائر.

ومن جهة أخرى، تخوف العالم من تأثير المعركة على خط أنابيب الغاز الروسي في أوكرانيا، إلا أن خط أنابيب الغاز لا يزال يمر بسلام، رغم العدد الهائل من الانفجارات في عدد من المنشآت النفطية بمناطق متفرقة جراء الصواريخ والمقذوفات.

وقد أكدت الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا اليوم ، أن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي وإنه لم يلحق به أي ضرر وفق وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب غاز في خاركيف في المنطقة الشمالية الشرقية لكن لم يتضح ما إذا كان القطاع المتضرر جزءا من خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لأوروبا أم من شبكة التوزيع المحلية.

من جانبها، قالت شركة الطاقة الروسية الحكومية العملاقة “غازبروم” اليوم، إن صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا مستمرة بشكل طبيعي تماشياً مع طلبات العملاء.

وأضافت، أن طلبات الحصول على الغاز عبر هذا الطريق بلغت 107.5 مليون متر مكعب حتى اليوم.

وفي موازاة ذلك، يعقد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا في بروكسل غداً الإثنين، وفق ما أعلنت فرنسا أمس، في ضوء اعتماد عدد من دول التكتل بشكل كبير على امدادات الغاز الروسي.

وجاء في بيان رسمي أن وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي ستترأس المحادثات التي تعقد بعد الظهر الإثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد عقوباته ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكنها لم تشمل الطاقة ونظام “سويفت” المصرفي للتبادلات المالية.

وبذلك، ان لالمانيا والمجر وإيطاليا نصيب كبير من إمدادات الطاقة الروسي كما يحصل الاتحاد الأوروبي على 41% من احتياجاته من الغاز الروسي، كما في المقابل تكسب روسيا 60% من عائدات وارداتها من الاتحاد، وفق صحيفة “الغارديان”.

وتأتي الأزمة بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع ارتفاع أسعار الغاز والانقسامات الداخلية حول كيفية التخلص من الوقود الأحفوري استجابة لحالة الطوارئ المناخية.