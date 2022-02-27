السلاح الأخطر في العالم.. روسيا تستقدم “قاذفة اللهب” الى أوكرانيا (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 12:03 مساءً

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية على نطاق واسع في المدن الاوكرانية، وتندلع اشتباكات عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدينة “خاركيف” بعدما أكدت السلطات الأوكرانية دخول الجيش الروسي الى المدينة في وقت سابق اليوم.

وفي سياق التطورات الميدانية الأخيرة، وثّقت مقاطع فيديو شاحنة عسكرية روسية قرب أوكرانيا، وتحمل على متنها راجمة صواريخ تعرف باسم “قاذفة اللهب”، وهي واحدة من أخطر الأسلحة في العالم.

الفيديو الذي نشره مراسل شبكة “سي إن إن” الأميركية، فريدريك بليتغن، يظهر شاحنة عسكرية روسية تحمل راجمة الصواريخ الضخمة.

وكتب بليتغن معلقا على الفيديو :” نشر الجيش الروسي قاذقة اللهب TOS-1 والتي تطلق الصواريخ الحرارية، جنوبي بيلغورود (مدينة روسية على حدود أوكرانيا)”.

والصواريخ الحرارية تعني تلك الصواريخ التي يجري توجيهها بالأشعة تحت الحمراء التي يطلقها الهدف.

وراجمة الصواريخ الثقيلة (TOS-1)، تندرج ضمن سلاح قاذفة اللهب، وتعتبر واحدة من أقوى الأسلحة غير النووية في العالم.

وكان الجيل السابق من هذه القاذفة قد دخل الخدمة في الجيش السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي.

وهذه القاذفة عبارة عن آلة عسكرية منجنزرة فوقها راجمة صواريخ، بعدد أقل من تلك التي كانت في النسخة الماضية.

واعتبر موقع (washingtonexaminer) الأميركي أن استقدام هذه الأسلحة يعني أن الروس سوف يطلقون العنان للأسلحة الحرارية والقصف العشوائي، خاصة بعد القتال الشرس الذي أبداه الأوكرانيون.

وقدر أن هذا الأمر من “الأخبار القاتمة”، خاصة إذا ما جرى النظر إلى سلوك روسيا في استخدام هذا النوع من الأسلحة في الماضي.