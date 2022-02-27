الصين تحمّل أميركا مسؤولية الحرب الروسية – الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 10:38 صباحًا

يترقّب العالم بحذر مجريات الأحداث العسكرية في اوكرانيا على وقع الغزو الروسي، وسط حملات تضامن واسعة لما يتعرض له المواطنون الاوكران من خوف وهلع نتيجة القصف الروسي مدنا أوكرانية.

غير أن الصين، لديها موقف مغاير عن الدول الأخرى اذ انها تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية كل ما يجري منذ البداية.

وجاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية “تشاو ليجيان”، في تعليقه على الأحداث حول أوكرانيا، وقال ان أميركا يجب أن تسأل نفسها من بدأ بكل ما يجري.

وفي تغريدة على تويتر، نشرها أمس السبت: “يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك”. ودعم الدبلوماسي الصيني موقفه من خلال ارفاق التغريدة برسم كاريكاتوري ظهر فيه رجل أميركي وهو يطرح سؤالا: “لماذا لا تبذل الصين المزيد من الجهد لإخماد الحريق؟”. وخلال ذلك يقوم الرسم الممثل لواشنطن بواسطة البنزين بإخماد الحريق في أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إنه يجب في الأزمة الأوكرانية، التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول، مشددا على أن الجانب الصيني يؤيد التسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات.

من جانب آخر، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إنه لا يبدو حتى الآن أن الصين تساعد روسيا على تفادي العقوبات المالية التي فرضها الغرب على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها إذا أقدمت على ذلك فسوف “تلحق ضررا كبيرا” بسمعة الصين في أوروبا بل وفي جميع أنحاء العالم، لافتا الى إنه إذا ساعدت الصين روسيا على تفادي العقوبات الأميركية “فستكون هذه حقا إشارة مؤسفة لرؤية الصين للعالم” وإعطاء “موافقة ضمنية أو صريحة لهجوم روسي على دولة ذات سيادة في قلب أوروبا”.

كما أضاف المسؤول “تشير أحدث المؤشرات إلى أن الصين لن تهب لتقديم يد العون (لروسيا)”. وقال إن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بعض البنوك الصينية توقفت عن إصدار خطابات اعتماد لشراء سلع مادية من روسيا تعد دلالة إيجابية.