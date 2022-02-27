شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسر جنود من الجيش الروسي في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد لأسر جنود من الجيش الروسي في مدينة خاركيف الأوكرانية.
وأعلنت أوكرانيا عدم سقوط خاركيف، مؤكدة أن القتال ضد القوات الروسية مستمرًا على جميع الجبهات، وخاصة وسط خاركيف.
ووجه رئيس وزراء أوكرانيا، الشكر الدول الغربية بعد قرارها بفصل روسيا عن نظام سويفت.
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، أن الرئيس الروسي بوتين سيواجه عواقب وخيمة بعد الهجوم على أوكرانيا.
وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أنها قررت السماح، للمتطوعين الأجانب للقتال بجانب قواتها.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، سُمع دوي صافرات الإنذار في كييف والسلطات تطلب من المواطنين الدخول إلى الملاجئ.
وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، أنه تم استهداف محطة معالجة نفايات نووية لم يسفر عن أي إشعاعات.
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