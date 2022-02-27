شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية البريطانية: ما يحدث في أوكرانيا هو بداية النهاية لـ”بوتين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن ما يحدث في أوكرانيا قد يكون بداية النهاية لبوتين، مؤكدة أن بلادها ستدعم خلال اجتماع مجموعة السبع وضع سقف لصادرات روسيا من النفط.

وأوضحت ليز تروس، أن الأمور في أوكرانيا تمشي على عكس ما توقعه الجميع، مؤكدة أننا نرى القوات الأوكرانية مستمرة في مقاومة الهجوم الروسي.

في غضون ذلك دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، العالم لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن.

وأكد زيلينسكي أن الروس يستخدمون تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني، مشيدا في الوقت نفسه بتأسيس تحالف دولي ضد روسيا .