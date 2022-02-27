شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يدعو العالم لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب الرئيس الأوكراني جميع دول العالم لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن.

وأوضح زيلينسكي، أن وحدات الجيش الروسي تستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني.

من ناحية أخرى، أكد رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية التي انسحبت من بلدات الجمهورية دمرت كل شيء في طريقها، وفتحت النار على المباني، وزرعت ألغاما بالمنطقة.

ويعقد مجلس الأمن اليوم، جلسة يدعو فيها الجمعية العامة لتبني مشروع قرار حول الوضع في أوكرانيا.

وكانت مصادر دبلوماسية أكدت أن المجلس، سيعقد مساء اليوم، اجتماعا لتبني مشروع قرار يطلب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت أن الهدف من هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، هو جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 يتخذون موقف إدانة جماعي من الحرب.