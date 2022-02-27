شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي وفنلندا يغلقان مجالهما الجوي أمام الطيران الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريبا.

فيما قال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا إن فنلندا تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الحركة الجوية الروسية. وتعتبر فنلندا أحدث دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المحتمل أن تلحق التدابير المضادة التي من المرجح أن تتخذها روسيا أضررا بالغة بشركة الطيران الوطنية الفنلندية (فين إير)، والتي تتمثل استراتيجيتها الرئيسية في الطيران من أوروبا إلى آسيا فوق الأراضي الروسية.

وقالت عدة دول أوروبية أخرى، منها ليتوانيا ولاتفيا إنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بينما قالت ألمانيا إنها تستعد للقيام بذلك أيضا