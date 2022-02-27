شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: على روسيا الانسحاب من أوكرانيا قبل أي مفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس"، اليوم الأحد، إنه لا يمكن إجراء أي محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال وجود قوات لموسكو في أراضي جارتها

وقالت تراس أيضا إنها وضعت قائمة مستهدفة من كبار رجال الأعمال الروسي وإن الحكومة ستستهدف كل بضعة أسابيع طائراتهم الخاصة وممتلكاتهم وغيرها من الأصول، مضيفة أن الصراع قد يطول أمده.

وأضافت لسكاي نيوز "إذا كان الروس جادين الآن بشأن التفاوض فعليهم سحب قواتهم من أوكرانيا. لا يمكنهم التفاوض وهم يصوبون سلاحهم لرؤوس الأوكرانيين،لذلك، صراحة، أنا لا أثق فيما يطلقون عليه جهود من أجل التفاوض".

لكنها قالت إن العقوبات التي ستفرض على موسكو ستستغرق وقتا لكي تضعف الاقتصاد الروسي و"آلته الحربية".

وأضافت "ربما يستغرق ذلك عددا من السنوات لأن ما نعرفه هو أن روسيا لديها قوات قوية ونحن نعلم أن الأوكرانيين شجعان وأنهم مصممون على الدفاع عن سيادتهم ووحدة أراضيهم".