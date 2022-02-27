شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مستعدون للحوار مع روسيا لكن ليس في بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد التأكيد على الاستعداد للحوار مع روسيا، ولكنه رفض أن يتم إجراء الحوار في بيلاروس.

وقال، في خطاب تم بثه على حسابه على موقع فيسبوك، :"أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، ولكن في دولة لم تنطلق منها صواريخ ضد أوكرانيا".

واقترح في المقابل إجراء المفاوضات في وارسو أو بودابست أو إسطنبول أو باكو.

وطالب بتجريد روسيا من حقها في التصويت في مجلس الأمن الدولي، واتهمها بشن هجمات ضد السكان والبنية التحتية المدنية.