انت الان تتابع خبر بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات: هناك تخويف تعرضت له عدد من المرشحات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات: التقرير النهائي جاء بناء على الاستنتاجات الاولية

الانتخابات كانت تدار بشكل تقني جيد

والانتخابات كانت هادئة

نحن مسرورون بان الجميع تقبلوا نتائج الانتخابات

مسرورون بانه تم انتخاب 97 امراة

قدمنا 23 مقترح تم اعتبار 7 منها كاولويات

المقترحات هي لتحسين الانتخابات وزيادة شفافيتها

بعثتنا تقترح عدم تجريم الحريات المنصوص عليها دوليا

ونقترح ان يكون هنالك قانون لحماية البيانات

خلال الايام القادمة سنجتمع مع الاحزاب السياسية للحوار بخصوص المقترحات

هذه هي زيارتنا الاخيرة وستنتهي نشاطات البعثة