انت الان تتابع خبر الدفاع توجه دعوة الى طلبة الدورة 112 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن موعد المقابلة النهائية للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112.
ودعت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 "الطلاب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112 والذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح ولم يحظروا في الموعد المخصص للمقابلة النهائية ولكافة المحافظات مراجعة الكلية العسكرية الاولى في الرستمية يوم السبت المصادف 5/3/2022، بدلا عن يوم الاثنين المصادف 28/2/2022 لغرض اجراء المقابلة النهائية".