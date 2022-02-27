انت الان تتابع خبر الدفاع توجه دعوة الى طلبة الدورة 112 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن موعد المقابلة النهائية للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112.