انت الان تتابع خبر العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز الـ10 ملايين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت العتبة الكاظمية، اليوم الأحد، استقبال أكثر من 10 ملايين زائر خلال مراسيم إحياء زيارة الإمام الكاظم.