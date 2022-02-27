انت الان تتابع خبر العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز الـ10 ملايين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت العتبة الكاظمية، اليوم الأحد، استقبال أكثر من 10 ملايين زائر خلال مراسيم إحياء زيارة الإمام الكاظم.
وذكرت العتبة في مؤتمر صحفي ان "العتبة عملت على توفير الأجواء لضمان انسيابية الزيارة في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)"، مستدركة "نعلن نجاح مراسم الزيارة".
وأضافت ان "عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز الـ10 ملايين"، مقدمة الشكر لـ"جميع الجهات الحكومية وغيرها والتي ساهمت بانجاح الزيارة".
وأضافت ان "عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز الـ10 ملايين"، مقدمة الشكر لـ"جميع الجهات الحكومية وغيرها والتي ساهمت بانجاح الزيارة".