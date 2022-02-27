الإطاحة بمتهم سرق 7 عجلات 'تك تك' في ميسان (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم مكافحة الإجرام شعبة سرقة السيارات، تمكن من القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية نوع تك تك في مناطق عدة من المحافظة".

واضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد نصب كمين للمتهم"، مشيرة الى "ضبط دراجة نوع تك تك بحوزة المتهم".



وتابع، أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ 7 عمليات سرقة لدراجات نارية من النوع ذاته"، لافتاً الى "تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتسليمه إلى العدالة وفقاً للقانون".