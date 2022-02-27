ميسي يعود إلى برشلونة بقميص سان جيرمان (صورة)

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو في بث على منصة "تويتش"، إن ميسي عاد إلى برشلونة، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا.

وغادر ميسي من باريس إلى برشلونة عقب مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان مباشرة، لذا ظهر في المدينة الكتالونية بالزي الباريسي.

وصنع ميسي هدفين لزميله كيليان مبابي، ليساهم الثنائي في فوز بي إس جي على سانت إيتيان بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.ويعد النجم الأرجنتيني، أفضل صانع للأهداف بالدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في 2022(6 أهداف في 5 مباريات منذ بداية العام الحالي).

يذكر أن ليونيل ميسي البالغ 34 عاما، سجل هدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في شباك ناديي نانت وليل.

ويلعب ليو بصفوف سان جيرمان منذ انتقاله مطلع الموسم الجاري قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.