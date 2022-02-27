إدارة كييف تؤكد ان الجيش الأوكراني يسيطر على العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر المكتب الصحفي لإدارة العاصمة الأوكرانية كييف أن قوات الجيش والدفاع الإقليمية الأوكرانية تسيطر على العاصمة، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.



ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرين فورم" اليوم عن ميكولا بوفوروزنيك، النائب الأول بإدارة كييف قوله إن "الوضع في كييف هادئ. العاصمة تحت السيطرة الكاملة من قبل الجيش والدفاع الإقليمي الأوكراني. وقعت عدة اشتباكات مع جماعات من المخربين ليلاً".

ويسري حظر التجوال حالياً في كييف، وينتهي غداً الاثنين. وفي الوقت الحالي يتم منع مرور المركبات الخاصة، فيما عدا تلك التي لديها تصاريح خاصة.

وسيتم اعتبار جميع المدنيين، الذين يشاهدون في الشوارع، خلال الحظر، من جماعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية.