خلال يوم واحد.. أكثر من 4.2 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مديرية حرس الحدود بمقاطعة روستوف، في بيان اليوم، إن أكثر من 4.2 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر أكثر من 4200 مواطن من أراضي جمهوريتي دونباس الحدود مع روسيا، عبر نقاط التفتيش".

في 22 فبراير أعلنت السلطات الروسية أن قرابة مئة ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود نحو روسيا، حيث تستمر موسكو بإرسال أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية إلى مراكز إيوائهم.

ويستمر تدفق اللاجئين إلى الأراضي الروسية، هربا من قصف القوات الأوكرانية للأحياء السكنية وصعوبة استمرار الحياة في ظل الوضع المتوتر.

وأكد اللاجئون من إقليم دونباس، في شهاداتهم لـ آرتي أن حجم التجاهل لمأساتهم من قبل الغرب مستمر منذ سنوات طويلة.