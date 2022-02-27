شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجهز مفاجأة الحرب.. وفيديو يرصد وصول “السلاح المدمر” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : رصدت مقاطع فيديو شاحنة عسكرية روسية قرب أوكرانيا، وتحمل على متنها راجمة صواريخ تعرف باسم “قاذفة اللهب”، وهي واحدة من أخطر الأسلحة في العالم. ونشر مراسل شبكة “سي إن إن” الأميركية، فريدريك بليتغن، شريط فيديو على حسابه الموثق بـ”تويتر” يظهر شاحنة عسكرية روسية تحمل راجمة الصواريخ الضخمة. وكتب بليتغن معلقا على الفيديو: “نشر الجيش الروسي قاذقة اللهب TOS-1 والتي تطلق الصواريخ الحرارية، جنوبي بيلغورود (مدينة روسية على حدود أوكرانيا)”. والصواريخ الحرارية تعني تلك الصواريخ التي يجري توجيهها بالأشعة تحت الحمراء التي يطلقها الهدف. وراجمة الصواريخ الثقيلة (TOS-1)، تندرج ضمن سلاح قاذفة اللهب، وتعتبر واحدة من أقوى الأسلحة غير النووية في العالم.

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