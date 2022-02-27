شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: بيلاروسا لا تصلح مكانًا للتفاوض مع موسكو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، أن بيلاروسيا لا تصلح مكانًا للتفاوض مع موسكو، مؤكدًا أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها إذا لم نُهاجم من بيلاروسيا.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ترغب في الحوار مع روسيا في أي مكان لم يظهر العداء ضد أوكرانيا.
واقترح زيلنسكي أن يكون مكان التفاوض مع روسيا في اسطنبول أو بودابست بدلًا من بيلاروسيا.
واتهم القوات الروسية بقصف المنشآت المدنية، مؤكدًا أنها هاجمت كل شيء حتى سيارات الإسعاف.
وأضاف: الليلة الماضية كانت أكثر وحشية على بلادنا، وأن القوات الروسية قصفت البنية التحتية في البلاد.
يأتي هذا بعد إعلان الكرملين، أن مفاوضين روس وصلوا إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيين.
وأوضح أن الوفد الروسي المفاوض في بيلاروسيا يضم ممثلين عن الرئيس والدفاع والخارجية، مؤكدًا أن القيادة الروسية مستعدة لإجراء مفاوضات حاجة مع أوكرانيا في بيلاروسيا، في إشارة إلى محاولة إنهاء الحرب المستمرة لليوم الرابع على التوالي.
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