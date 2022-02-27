شكرا لقرائتكم خبر عن “ترامب” عن الأزمة الأوكرانية: “بوتن” ذكي والقيادة الأمريكية تعاملت بغباء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
في تصريح ناري حول الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ذكيًا في التعامل مع كييف عكس الإدارة الأمريكية التي وصفها بـ”الغبية”.
وأكد خلال مقابلة مع قناة “نيوزماكس” التلفزيونية، أن بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأمريكية الحالية تعاملت بغباء، حسب “سبوتنيك”.
وأضاف أن المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء جدًا.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي بعد أن شهد انسحابًا مثيرًا للشفقة للقوات الأمريكية من أفغانستان، فتفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، وقرر شن عملية خاصة ضد أوكرانيا.
يأتي هذا بعد 4 أيام على إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أقليم دونباس شرق أوكرانيا، لمساعدة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.
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