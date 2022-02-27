شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: وفد روسي وصل بيلاروسيا للتفاوض مع الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الكرملين، أن مفاوضين روس وصلوا إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيين.

وأوضح أن الوفد الروسي المفاوض في بيلاروسيا يضم ممثلين عن الرئيس والدفاع والخارجية.

وأكد أن القيادة الروسية مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، في إشارة إلى محاولة إنهاء الحرب المستمرة لليوم الرابع.

في الوقت نفسه، تحتدم الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية، على أكثر من جبهة، خاصة في وسط مدينة خاركيف.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت منذ بداية عملياتها الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية و28 طائرة عسكرية و 223 دبابة ومركبة و 23 نقطة تحكم ومركز اتصال وأنها الخليج 365 تقدمها على عدة محاور وجبهات.

وبعد سماع دوي انفجار في العاصمة كييف، دوت صافرات الإنذار وطالبت السلطات من المواطنين الدخول إلى الملاجئ.

وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، وأنها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي البلاد.