في تطور جديد.. القوات الروسية تدخل مدينة “خاركيف”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 9:19 صباحًا

في تطور جديد، أكدت السلطات الاوكرانية دخول القوات الروسية الى مدينة “خاركيف”. ونشرت وسائل اعلام صورأ ومقاطع فيديو تظهر الدبابات والمركبات الروسية تصل الى المدينة التي تعد منطقة استراتيجية وقريبة من الحدود الروسية، فيما قال الجيش الروسي إن قواته تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

وقد أعلن مستشار وزير الداخلية الاوكراني” أنطون هيراشينكو” دخول القوات الروسية الى المدينة قبل ساعات، وفي رسالة على تطبيق “تلغرام” أفاد بأن مركبات عسكرية روسية شوهدت في شوارع خاركيف، شمال شرق أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل اعلامية بأن قوات روسية تعرضت لإطلاق نار لحظة دخولها المدينة وسط معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية.

الى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.

وفي وقت لاحق، قال الحاكم المحلي أوله سينجوبوف، إن القتال في خاركيف تحول إلى حرب شوارع ، لافتا الى ان مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة، وفق “رويترز”.

وكانت المدينة تتعرض لهجوم روسي شرس في الأيام الماضية، واعترفت كييف بأن الوضع فيها، السبت، كان من بين الأصعب في البلاد.

كذلك، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية بأن هناك قتالا عنيفا بالقرب من مدينة خاركيف، حيث فجرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي.

وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف ناتاليا بالاسينوفيتش “العدو يريد تدمير كل شيء”.