اليوم الرابع للغزو الروسي.. كيف كان ليل كييف؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 10:16 صباحاً - لا تزال العاصمة الأوكرانية قابعة تحت نيران القصف الروسي لليوم الرابع على التوالي، اذ ان ليلة الأحد لم تكن مختلفة عن الليالي السابقة منذ بدء الاجتياح الروسي الاربعاء الماضي. ولا يزال المواطنون الاوكران يحتمون في الملاجئ فيما لا تزال عمليات النزوح الى حدود الدول المجاورة متواصلة.

انفجار ضخم في العاصمة

وفي آخر التطورات، هزّ مدينة كيييف انفجار ضخم في ضاحية “فاسيلكيف”، ناتج عن صاروخ استهدف مخزنا للوقود وفق وسائل اعلام اوكرانية

وبحسب عمدة فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش، فقد تعرضت المدينة والمطار إلى “قصف عنيف بالصواريخ الباليستية”. وقال إن “العدو يريد تدمير كل شيء من حوله، لكنه لن ينجح”.

وأدى القصف والانفجار في مستودع الوقود في فاسيلكيف، وهي بلدة تقع على بعد 40 كيلومترًا جنوبي العاصمة، الى طلب سلطات مدينة كييف من السكان إغلاق نوافذهم بإحكام، مشيرة إلى أن الرياح يمكن أن تحمل الدخان والمواد الضارة إليهم.

وفي السياق، أفادت سكاي نيوز عربية بسماع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من العاصمة كييف، كما وردت معلومات عن انفجار ضخم في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

،وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إن عدد جنود الاحتياط في قوات دفاع الإقليم بلغ 37 ألفاً.

هجمات الكترونية على موسكو

وفي سياق آخر، ذكرت مواقع إخبارية أوكرانية أن بوابة الحكومة الروسية تواجه هجمات إلكترونية على “نطاق غير مسبوق”. بما في ذلك الكرملين الذي تعطل.

هجوم وشيك على العاصمة من أكثر من جبهة

واشارت وسائل إعلام أوكرانية محلية، في وقت سابق ليلة الأحد، الى ان القوات المسلحة الروسية تخطط لهجوم وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة، من أكثر من جبهة، وسط معارك محتدمة في ضواحي المدينة.

وفي السياق ذاته، قالت تقارير متعددة ان القوات الروسية على وشك شن غارات جوية مكثفة وهجمات صاروخية على كييف، وفق ما نقل مراسل سكاي نيوز عربية عن وسائل إعلام أوكرانية.

وذكر موفد سكاي نيوز عربية من كييف، نقلا عن عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلينكو قوله: “خلال 30-60 دقيقة ستتعرض كييف لهجوم غير مسبوق. روسيا ستضربنا بكل ما لديها”.

وسمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة كييف، غير بعيد عن المباني الحكومية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في المدينة.