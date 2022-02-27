شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: 20 مليار دولار تكلفة اليوم الواحد لغزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف لورانس فريدمان، الخبير المالي البريطاني؛ عن أن الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أوكرانيا تتكلف 20 مليار دولار يوميا.

ويؤكد فريدمان إنه في حال صمدت كييف لمدة 10 أيام فقط، فإن الأموال والأسلحة لدى روسيا ستنفد.

وأضاف أن الحرب يوميا تكلف ما يعادل 20 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى الخزينة الروسية.

وخلص فريدمان إلى أن قوات بوتن ستفشل في نهاية المطاف، لأنها لم تقدر جيدا القوة العسكرية لأوكرانيا وتصميمها الصلب.

ويوصف فريدمان بـ”عميد الدراسات الاستراتيجية البريطانية”، وكان قد كتب مقالا في موقع تابعة لكلية كينجز لندن بعنوان “المغامرة المتهورة: نادرا ما تسير الحروب كما هو مخطط لها، خاصة إن كنت تؤمن بخطابك”.

علق عليه مدير المخابرات البريطانية “إم آي 16” ريتشارد مور تفاعل مع المقال وإعاد نشره في حسابه الموثق بموقع “تويتر”؛ بقوله: “مبهر.. يبدو منطقيا لي”.

فيما اعتبر فريدمان أن الأسباب الرئيسية التي تجعل الحروب تندلع هو الاستهانة بالعدو، معتبر أن ذلك ظهر بشكل جلي في خطاب بوتن عن أوكرانيا، إذ يعتقد أنه قادر على الانتصار، فهو كرر مرارا أن أوكرانيا ليست دولة.