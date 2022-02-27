شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجار في كييف.. وروسيا: دمرنا 975 منشأة و223 دبابة و28 طائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجار في العاصمة كييف، مع سماع دوي صافرات الإنذار والسلطات تطلب من المواطنين الدخول إلى الملاجئ.

وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي البلاد.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت منذ بداية عملياتها الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية وأنها الخليج 365 تقدمها على عدة محاور وجبهات.

وأوضحت أن قواتها دمرت 28 طائرة عسكرية على الأرض، مؤكدة إسقاط 8 مقاتلات و11 مروحية أوكرانية.

وأضافت أنه تم تدمير 223 دبابة ومركبة مصفحة أوكرانية و23 نقطة تحكم ومركز اتصال في أكثر من مدينة.

وأكدت أن وحدات من الجيش الروسي، تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا، وتتقدم على عدة محاور استراتيجية.