شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أوكرانيا يشكر دول الغرب لاتخاذها هذا القرار ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

شكر رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال الدول الغربية بعد قرارها بفصل روسيا عن نظام سويفت.

وكان البيت الأبيض قد أعلن بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، استبعاد بنوك روسية من نظام “سويفت” البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

ويرى محللون أن إزالة روسيا من نظام SWIFT سيجعل من المستحيل تقريبا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب.

ولقد تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك في عام 1973 لتحل محل التلكس وتستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة وأوامر دفع. ومع عدم وجود بديل مقبول عالميًا، يعد هذا بمثابة شيء أساسي للتمويل العالمي.

ويقع مقر SWIFT في بلجيكا ويديرها مجلس إدارة يتألف من 25 شخصا، وتصف نفسها على أنها “أداة محايدة”، تأسست بموجب القانون البلجيكي ويجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي.