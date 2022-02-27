شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. دخول قوات عسكرية روسية إلى خاركيف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول، دخول قوات عسكرية روسية إلى مدينة خاركيف الأوكرانية الاستراتيجية.

وأكد مستشار لوزير الداخلية الأوكرانية، أن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي البلاد.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت منذ بداية عملياتها الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية وأنها الخليج 365 تقدمها على عدة محاور وجبهات.

وأكدت أن وحدات من الجيش الروسي، تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام غربية، أن نحو 64 مدنيا أوكرانيا قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على إقليم دونباس.

في حين طالبت السلطات الأوكرانية، من سكان المدن النزول إلى الملاجئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار منذ الصباح.