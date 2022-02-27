شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لتبني مشروع قرار حول أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعقد مجلس الأمن اليوم، جلسة يدعو فيها الجمعية العامة لتبني مشروع قرار حول الوضع في أوكرانيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن المجلس، سيعقد مساء اليوم، اجتماعا لتبني مشروع قرار يطلب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، حسب “فرانس برس”.

وأضافت أن الهدف من هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، هو جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 يتخذون موقف إدانة جماعي من الحرب.

في حين تتوالي المواقف الدولية ضد روسيا، حيث أعلن نظام سويفت المصرفي الدولي استعداده للتعاون مع السلطات الغربية في إجراءاتها ضد البنوك الروسية وفق القانون.

وأكدت شركة جوجل العالمية، أنها قررت منع الحكومة الروسية من الاستفادة من عائدات الإعلانات.

فيما كشفت هيئة الأركان الفرنسية، أن 8 آلاف جندي في حالة تأهب ضمن قوات الرد السريع للناتو.