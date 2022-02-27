شكرا لقرائتكم خبر عن في توقيت حساس.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً قبالة ساحلها الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال خفر السواحل الياباني، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليسيتيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن “كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معلومة الهوية باتجاه الشرق، فيما يرجح أنها أحدث تجربة صاروخية تجريها الدولة المسلحة نوويا”، بحسب سكاي نيوز.

وكانت كوريا الجنوبية، كشفت، نهاية يناير الماضي، عن تجربة صاروخية جديدة نفذتها جارتها الشمالية، إذ أطلقت أقوى صاروخ لها منذ العام 2017.

وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 مارس.