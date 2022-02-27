شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الوضع في العاصمة الأوكرانية لا يُحتمل.. وروسيا تدفع بتعزيزات عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من سيئ إلى أسوأ، هذا مختصر الوضع في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد القصف الروسي المتواصل والصواريخ والقنابل التي تنهار عليها كل لحظة ما حولها إىل مدينة أشباح.

وكشف مصادر لـ “العربية”، أن الوضع في العاصمة الأوكرانية لا يحتمل أثناء القصف الروسي الذي لا ينقطع.

وأوضحت أن غالبية سكان العاصمة نزلت إلى الملاجئ أو الطوابق السفلية، مؤكدة أن الليلة الماضية كانت قاسية جدا على الجميع.

وأضافت أن السلطات الأوكرانية طلبت من سكان لوتسك النزول إلى الملاجئ، بعد سماع دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في عدد من المدن.

وأشارت أن وحدات الجيش الروسي، ما زالت تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الأوكرانية وخاصة العاصمة.

وأكد رئيس بلدية سومي الأوكرانية، مقتل 6 مدنيين في القصف الروسي الذي استهدف المدينة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تريد تدمير كل شيء.