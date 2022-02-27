شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأوكراني يقول إن المزيد من الدعم في الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف برسالة تشجيع إلى جنوده، بعد ثلاثة أيام من القتال، وصفها بأنها "غيرت بلدنا والعالم إلى الأبد".

ولفت على موقع فيسبوك أن روسيا لم تنجح في السيطرة على العاصمة كييف كما كانت تخطط. ويواصل الأوكرانيون مقاومة القوات الروسية على عدة جبهات، بما في ذلك على مشارف العاصمة، منذ العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا الخميس الماضي.

وكتب الوزير :"أرى جيشا بطلا، وحارسا منتصرا، وحرس حدود لا يعرف الخوف، وعمال إنقاذ متفانين، وضباط شرطة يستحقون الثقة، وملائكة في الخدمات الطبية لا يعرفون الكلل."

وأضاف أن أوكرانيا تتوقع الآن من دول أخرى دعما كان يبدو من المستحيلات قبل ثلاثة أيام. وكتب :"الظلام سينحسر. والفجر قريب".